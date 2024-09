"TV total XXL": Infos zur Event-Show mit Sebastian Pufpaff!

Sebastian Pufpaff meldet sich mit einer spektakulären XXL-Ausgabe von TV total aus der Lanxess Arena in Köln. ProSieben startet mit der Event-Show in einen aufregenden Herbst. Neben der doppelten Sendezeit erwartet die Zuschauer auch das berühmte Nippelboard und die Heavytones-Band.

TV total XXL Show • 31.08.2024 • 20:15 Uhr

"Noch krasser": Das gibt ProSieben vollmundig als Devise für die Samstagabend-Show "TV total XXL" aus. Sebastian Pufpaff erhält dafür von seinem Sender 120 statt der üblichen 60 Minuten Sendezeit. Außerdem wird ihm ein Ausflug in die Lanxess Arena in Köln spendiert. "We love Übergrößen", tönt der Sender. Allerdings hält die Sendung auch an Vertrautem fest: So ist die Heavytones-Band mit von der Partie. Und das berühmt-berüchtigte "Nippelboard" zur Steuerung von Einspiel-Gag-Filmchen und Geräuschen kommt natürlich auch mit in die XL-Arena, die eine Kapazität von bis zu 20.000 Plätzen bietet.

Totaler Einsatz gefordert Bei ProSieben ist "TV total XXL" der Auftakt für eine ganze Event-Reihe im Herbst: Am Samstag, 21. September, folgt das "TV total Turmspringen" und später im Herbst ist der neue, selbstverständlich von Sebastian Pufpaff moderierte "TV total Bundesvision Comedy Contest" an der Reihe. Voraussichtlich erst im Winter steigt der Entertainer beim "TV total Promi Wrestling" sogar selbst in den Ring.

"Das Tolle an Sebastian Pufpaff ist, dass er sich genau diesen Abenteuern mit der nötigen Leidenschaft stellt", sagte ProSieben-Senderchef Hannes Hiller unlängst in einem Interview. "Er nimmt mit uns die Herausforderung an, neue Dinge auszuprobieren", so Hiller. "Mit den vier neuen Shows legen wir die Latte für ihn jetzt noch mal höher."

Sebastian Pufpaffs Show-Auftritt in der Lanxess Arena wird zwei Tage vor Ausstrahlung aufgezeichnet.

TV total XXL – Sa. 31.08. – ProSieben: 20.15 Uhr