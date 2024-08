"Bachelorette" Stella Stegmann nackt im "Playboy"

Stella Stegmann macht als erste bisexuelle Bachelorette auf sich aufmerksam und posiert für den Playboy. In einem Interview spricht sie über ihre Beweggründe, Herausforderungen und ihre Entwicklung als Reality-TV-Star und die heftige Kritik, die ihr entgegengebracht wurde.

RTL hilft bei der Liebessuche Rosen sind bei RTL aktuell wieder im Trend: Mit ihnen signalisiert "Bachelorette" Stella Stegmann den Singles der Dating-Show, ob sie Interesse hat oder nicht. Besonders dabei: Erstmals in der Geschichte des RTL-Formats sucht eine bisexuelle Junggesellin nach der großen Liebe. Sie freue sich "über diese Vorbildfunktion", erklärte die 27-Jährige im Interview mit dem "Playboy": "Ich fühle mich von beiden Geschlechtern angezogen, es muss einfach klick machen." Für das neueste Cover des Männermagazins zog Stegmann nun blank – und das nicht zum ersten Mal.

Bereits vor knapp fünf Jahren ließ sie als Wiesn-Playmate die Hüllen fallen und wurde 2020 zum Playmate des Jahres gekürt. Seither wurde sie dank der Netflix-Realityshow "Too Hot To Handle" und nun mit "Die Bachelorette" einem breiten Publikum bekannt. Auch persönlich hat Stegmann sich weiterentwickelt, wie sie im "Playboy"-Interview verriet: "Ich bin reifer geworden. Es hat sich herauskristallisiert, was ich vom Leben möchte."

"Bachelorette" über Kritik: "Dieser Gegenwind hat mir wehgetan" Dazu gehören auch TV-Engagements, die allerdings nicht überall auf Gegenliebe stoßen. "Meine Mama ist schon kritisch, was meine Engagements angeht", räumte Stella Stegmann ein, fügte aber hinzu: "Sie meinte aber auch, dass sie sehr stolz ist." Nur bei einem "absoluten Trash-Format" wäre wohl Protest aufgeflammt, vermutet die "Bachelorette".

Deutlich negativer fielen mitunter die Kommentare in den sozialen Medien aus, nachdem die 27-Jährige mit "Too Hot To Handle" den Schritt in die Öffentlichkeit gewagt hatte. "Dieser Gegenwind hat mir wehgetan", erinnerte sich Stegmann zurück. "Ich gehe auch zu einer Therapeutin, um damit besser klarzukommen." Die Gespräche hätten ihr geholfen, Distanz zu schaffen. Außerdem habe sie dadurch eine Erkenntnis erlangt: "Die Leute kritisieren nicht mich, sondern die Version, die sie von mir im Kopf haben."

In ihrer neuen Rolle als "Bachelorette" wolle sie "ein bisschen mehr über mich erzählen, was für ein Mensch ich bin", kündigte die Junggesellin an. Eins ist für Stella Stegmann dabei aber klar: Sie wolle sich nicht verstellen, versicherte sie im Gespräch mit dem "Playboy".

Aktuell läuft die elfte Staffel von "Die Bachelorette" bei RTL+. Jeden Montag erscheint eine neue Folge der RTL-Datingshow beim Streamingdienst.

