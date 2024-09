"Die Höhle der Löwen": Kritik zur Jubiläumsstaffel der VOX-Show

Seit zehn Jahren begeistert 'Die Höhle der Löwen' auf VOX die Zuschauer. Zum Jubiläum kehren alte Investoren zurück und neue spannende Produkte werden vorgestellt. Die 16. Staffel verspricht viele Überraschungen und Highlights, darunter ein Auftritt von Werner Hansch und die älteste Gründerin der Show-Geschichte.

Die Höhle der Löwen Unterhaltung • 02.09.2024 • 20:15 Uhr

Rückkehr der DHDL-Urgesteine Motivierte Start-Up-Gründer wollen skeptische Investoren von ihrer Businessidee überzeugen – und das vor laufenden Kameras: Seit nunmehr zehn Jahren ist dieses Konzept im deutschen Fernsehen ein voller Erfolg. Die beliebte VOX-Show "Die Höhle der Löwen" startete im Herbst 2014 und gilt bis heute als Garant für außergewöhnliche Produkte und starke Quoten – auch wenn die einstigen Höhenflüge zuletzt nicht mehr erreicht werden konnten. Zum runden Jubiläum setzt die Gründershow weiterhin auf das alte Erfolgsrezept zwischen Unternehmergeist und Unterhaltung: Wer hat die zündende Idee für den nächsten möglichen Hype? Wie viel Geld sind die "Löwen" dafür bereit lockerzumachen? In der mittlerweile 16. Staffel treffen die Jungunternehmer auf ein inzwischen etabliertes Investorenteam, das um einiges diverser daherkommt als in der Anfangszeit. Zum "Zehnjährigen" dürfen sich Fans dabei auf ein überraschendes Wiedersehen mit alten Bekannten freuen.

Zuletzt war schließlich keiner der fünf Original-"Löwen" Lencke Steiner, Judith Williams, Vural Öger, Jochen Schweizer und Frank Thelen noch Teil der Sendung. Zum großen Jubiläum sollen nun gleich drei DHDL-Urgesteine zurückkehren: Während Judith Williams nach einem Jahr Pause wieder fester Teil der Show sein wird, statten Jochen Schweizer und Frank Thelen der "Höhle der Löwen" zum Zehnjährigen einen einmaligen Besuch ab. Das allerdings noch nicht zum Auftakt, sondern erst in der vierten der acht neuen Episoden. Am Montag, 23. September, begeben sich die beiden Alt-Löwen noch einmal auf die Suche nach dem perfekten Deal. Jochen Schweizer hatte die Sendung nach der dritten Staffel im Jahr 2016 verlassen; Thelen kehrte dem Format nach der siebten Staffel im Jahr 2020 den Rücken.

Löwen verraten ihre Geheimnisse Waren im vergangenen Jahr mit Janna Ensthaler sowie Tillmann Schulz die bisher jüngsten Löwen und eine Staffel später auch Neuzugang Tijen Onaran zum "Rudel" gestoßen, besteht das Investorenteam aus damit nun acht überaus unterschiedlichen Gesichtern. Zum festen Cast der Jubiläumsstaffel zählen neben Williams, Ensthaler, Onaran und Schulz auch Dagmar Wöhrl, Ralf Dümmel, Nils Glagau und Carsten Maschmeyer. Vom traditionellen Firmenerben über Green-Tech-Investoren bis zur Diversity-Expertin mit Migrationshintergrund: Was Vielfältigkeit betrifft, hat sich in der "Höhle der Löwen" in den vergangenen zehn Jahren vieles getan. "Wir können uns streiten und unterschiedlicher Ansicht sein", lieferte Onaran anlässlich ihres Starts der Nachrichtenagentur teleschau einen kleinen Einblick: "Es ist gelebte Diversität, dort mit Menschen außerhalb meiner Filterbubble zu sitzen."

Aber was macht einen guten Deal nun eigentlich aus? Anlässlich des Löwen-Jubiläums verraten die so unterschiedlichen Investorinnen und Investoren ihre Geheimnisse und "Goldenen Regeln": "Mach es mit Herz", weiß etwa Dagmar Wöhrl, während Ralf Dümmel auf das Motto "Unterscheide dich" setzt, und Carsten Maschmeyer fordert: "Werde Neumacher statt Nachmacher". Ob sie damit auch diesmal punkten können, zeigen die neuen Episoden, die mit einigen weiteren Überraschungen aufwarten sollen. Gleich in der ersten Folge sorgt ein alter Bekannter für Erstaunen: Sportmoderator-Legende Werner Hansch bewirbt in seiner neuen Rolle als Gründer seines Start-Ups "Zockerhelden", das Spielsüchtigen helfen will. VOX verspricht mit dem 86-jährigen Stargast einen "der bewegendsten Auftritte aller Zeiten".

Darts-Meisterschaft und älteste Gründerin Erwarten dürfen die Zuschauerinnen und Zuschauer in der Premierenepisode von den Gründern zudem unter anderem ein elektronisches Wärmepad gegen Periodenschmerzen, einen Topfdeckelhalter, Bio-Fertiggerichte für Kinder sowie ein Mode-Accessoire, das als Krawatte, Einstecktuch, Gürtelersatz, Haarband und Schal zugleich dienen soll. Angekündigt sind für die Staffel zudem ein Nachhaltigkeits-Special, die erste "Höhle-der-Löwen-Darts-Meisterschaft", eine Bulli-Reise mit Nils Glagau sowie ein Besuch von Ralf Dümmel bei Topmodel Toni Garn. Darüber hinaus will zum Jubiläum die älteste Gründerin in der "Höhle der Löwen"-Geschichte den Löwinnen und Löwen ihre Idee präsentieren, während sich ein Gründerpärchen den schnellsten Pitch aller Zeiten vorgenommen hat.

Moderator Amiaz Habtu führt – wie bereits vor und seit zehn Jahren – durch die Sendung, die in der letzten Dekade mit eindrücklichen Statistiken aufwarten konnte: Insgesamt 144 Folgen gab es zu sehen, 772 gezeigte Pitches führten zu insgesamt 418 Deals. Insgesamt sollen sich 18.000 Gründerinnen und Gründer beworben haben, wie VOX mitteilt. Auf Lager hat der Sender auch etwas absurdere Zahlen: Demnach seien rund 42.000 Tassen Kaffee bei den Aufzeichnungen getrunken und 550 Kilo Nüsse und Studentenfutter verzehrt worden. Höchstwahrscheinlich werden in den kommenden Jahren noch einige Tassen und Nüsse dazukommen.

Die Höhle der Löwen – Mo. 02.09. – VOX: 20.15 Uhr