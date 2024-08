"Der Quiz-Champion – Das Zweite-Chance-Special": Infos zur Sonderausgabe mit Johannes B. Kerner

Knapp daneben ist ja auch vorbei, das wissen auch jene Kandidatinnen und Kandidaten der Wissensshow "Der Quiz-Champion", die es zwar erfolgreich ins Finale geschafft hatten, in der letzten Runde bei den finalen Fragen aber der Konkurrenz unterlagen und ohne Gewinn nach Hause gehen mussten. Einige von ihnen dürfen nun im zweiteiligen "Das Zweite-Chance-Special" erneut ihr Glück versuchen. Der zweite Teil des Specials – die insgesamt 64. Ausgabe der Show – ist am Samstag zur Primetime im ZDF zu sehen.

In fünf Kategorien gegen prominente Experten

Nach einer einminütigen Schnellraterunde stellt sich jeder Kandidat und jede Kandidatin in fünf Kategorien in mindestens je drei Fragen prominenten Experten. Nur wer mehr Fragen als die Fachleute beantwortet, kommt ins Finale. Schafft das während der Show nur eine Person, gewinnt sie automatisch das Geld, schaffen es mehrere, treten sie noch einmal in jeweils einer Frage pro Kategorie gegen die prominenten Experten an. Kommt es zum Punktegleichstand, wird weitergespielt.