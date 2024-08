RTL-"Dschungel-Legenden" ziehen seelisch blank: "Deswegen bin ich so dünn"

In der vierten Folge der IBES-Sonderstaffel enthüllen die Teilnehmer ihre tiefsten Geheimnisse und Emotionen. Elena Miras sprach über ihren Gewichtsverlust, Thorsten Legat über seinen Verzicht auf Alkohol und Hanka Rackwitz über ihre Zwangsstörung.

Tag vier Dass hinter Reality-Stars Menschen mit teils heftigen Problemen stecken, wurde in Folge 4 der RTL-Show "Ich bin ein Star – Showdown der Dschungel-Legenden" (Montag, 19. August, 20.15 Uhr, bei RTL und vorab bei RTL+) mal wieder deutlich. Unter anderem ließ diesmal Neuzugang Elena Miras (32) im übertragenen Sinne die Hosen runter – doch zunächst geriet sie mit der aktuellen Teamchefin Hanka Rackwitz (55) aneinander.

Der passte nicht, dass die temperamentvolle Schweizerin kurz nach ihrem Einzug schon Neuerungen schaffen wollte, indem sie etwa vorschlug, die obligatorische Nachtwache am Lagerfeuer in kürzere Schichten einzuteilen, sodass sich zwar allnächtlich alle daran beteiligen mussten, aber niemand unter einem allzu großen Schlafentzug zu leiden hatte. Den Vorschlag fanden alle gut – sogar Hanka, die Elena dennoch, inklusive Kinn-Kraulen, klarmachte: "Schatzi, sei nicht böse, aber Hanka ist heute der Chef, mein Engel."

Elena argumentierte, es ginge um "Gemeinschaft, nicht um Chef-Position", was Hanka jedoch nicht gelten ließ: "Du bist doch nicht das erste Mal in so einem Format, Kind ..." Zu Hankas Verteidigung sei gesagt, dass sie ihre Mitmenschen grundsätzlich gerne mal mit diminutiven Kosenamen wie "Maus" und ähnlichen bedenkt, aber dennoch: Geschickt war das in Elenas Fall sicher nicht.

Giulia kocht vor Wut – und Thorsten weint Geschickt war zumindest in Giulia Siegels (49) Augen auch nicht, dass Hanka am Ende ihres Chefinnen-Tages Danni Büchner (46) zur Nachfolgerin erkor. Denn die entband Giulia kurzerhand von ihren Kochpflichten, damit auch mal andere an die Pfannen durften. Die Entertainerin empfand den Kochlöffel-Entzug als Provokation, zumal Danni sie ohnehin schon "seit Tagen provoziere". Womit, war nicht ganz klar – eventuell störte sie, dass die Reality-Darstellerin sie immer mal wieder auf ihre permanenten Regelverstöße aufmerksam machte, die früher oder später eine Gruppenstrafe nach sich ziehen würden. Giulia jedenfalls kochte – keinen Reis, aber vor Wut!

Neben der Streits der Ladies gab's in dieser Folge aber auch jede Menge Deeptalk. So erzählte etwa Ex-Fußballprofi Thorsten Legat (55), warum er keinen Alkohol mehr trinkt: Vor über 20 Jahren habe er mal betrunken jemanden so schwer verletzt, dass dieser bis heute eine körperliche Einschränkung habe. Zwar habe er damals in Notwehr gehandelt – der andere habe ihn mit einem Messer bedroht – trotzdem komme er nur schwer über seine Tat hinweg, gesteht er mit Tränen in den Augen: "Das tut mir so weh!" Seitdem wolle er lieber klar im Kopf bleiben.

"Ich war leer von innen" Prompt folgte die nächste Beichte: Elena Miras erzählte Thorsten Legat und Gigi Birofio (25) von ihren Depressionen, mit denen sie im letzten Jahr zu kämpfen hatte. Sie sei auf 45 Kilo abgemagert, ihr Körper habe ihr signalisiert, dass sie eine Pause brauchte, aber sie habe immer weitergemacht. "Der Punkt, wo ich gemerkt habe, dass ich jetzt Hilfe brauche, professionelle, war, als ich mein Kind vor meinen Augen hatte und ich leer war von innen." Noch immer schmerzte sie die Erinnerung daran, sei ihre Tochter doch ihr "Ein und Alles" und lasse sie normalerweise übersprudeln vor Gefühlen. Dank der Hilfe einer Psychologin habe sie wieder Boden unter den Füßen gewonnen, habe allerdings immer noch Probleme, wieder zuzunehmen. "Deswegen bin ich so dünn."

Mit psychischen Problemen kennt sich bekanntlich auch Hanka aus. Die ehemalige "Big Brother"-Bewohnerin wuchs in der DDR auf und erinnerte sich im Gespräch mit Schauspieler Eric Stehfest (35) nun an die Zeit der Wende, in der sie sich völlig entwurzelt gefühlt habe und nach und nach Panik vor den "West-Waren" entwickelt habe, in die womöglich "jemand Gift reingetan" haben könnte. Langsam habe sich dieses Gefühl gesteigert, bis sie schließlich "90 Prozent des Tages Todesangst" gehabt habe. Auch in ihrem Fall hat eine Therapie geholfen.

Ohne Hilfe absolvierte indes Trash-TV-Casanova Gigi seine Dschungelprüfung im "Tante Dilemma-Laden", in dem er unter anderem Schlangen, Krokodile und Fischabfälle "einkaufen" musste und sich respektable neun von zwölf Sternen, also Abendessen für die Gruppe, erspielte. Die Zahl vergaß er sogleich wieder und ließ sich zunächst für zehn Sterne feiern, aber letztlich machte der eine dann auch das Kraut beziehungsweise Bohnen und Reis nicht fett.

Mal sehen, wie sich in der nächsten Folge Elena und Thorsten in der Prüfung schlagen – und wer darin mit neuen Geständnissen aufwarten kann ...

