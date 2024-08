"Eine Hausgeburt für unser Baby?": Das musst du über die ARD-Reportage wissen

In der ARD-Reportage 'Echtes Leben: Eine Hausgeburt für unser Baby?' wird ein junges Paar begleitet, das sich für eine Hausgeburt entscheidet, trotz der Bedenken ihrer Frauenärztin und der Unsicherheit, die sie begleitet.

"Ich mag Krankenhäuser einfach nicht. Dort gehe ich hin, wenn ich krank bin", sagt Krissi und umreißt damit in wenigen Worten, um was es in der Sendung "Echtes Leben: Eine Hausgeburt für unser Baby?" geht. Die ARD-Reportage begleitet ein junges Paar bei den Vorbereitungen für eine Geburtsform, zu der sich immer mehr Paare entschließen – oft gegen Bedenken und Warnungen aus ihrem Umfeld.