"ARD Story: Angriff auf den Amateurfußball": ARD-Doku deckt Wettskandale auf

Live-Konzert von 2009

"Bruce Springsteen, der amerikanische Freund": Wer ist hier der Boss?

Am 23. September wird Bruce Springsteen 75 Jahre alt. Etwas vorgezogen gratuliert ARTE dem Musikgiganten im sommerlichen Pop-Schwerpunkt "Summer of Champions" mit der Doku "Bruce Springsteen, der amerikanische Freund" sowie einem Live-Konzert von 2009 aus dem heimischen New Jersey.

