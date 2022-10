"Gefragt - Gejagt" überrascht mit neuer Jägerin Annegret Schenkel

Damit hatte niemand gerechnet: Völlig überraschend holte Alexander Bommes in der "Gefragt - Gejagt"-Ausgabe am Donnerstag (6. Oktober 2022) eine neue Jägerin ans Ratepult. Annegret Schenkel erwischte einen Start nach Maß.

Wer ist Annegret Schenkel?

Annegret Schenkel war einst selbst Kandidatin bei "Gefragt – Gejagt". Das ist aber schon eine Weile her, damals lief die Show noch im NDR-Fernsehen. Sie ist in ihrer Freizeit leidenschaftliche Quizzerin. Beruflich ist sie als Korrekturleserin für Belletristik tätig und lebt in Leipzig. Ursprünglich kommt sie aus Dresden.