"Verstehen Sie Spaß?": Barbara Schöneberger foppte Moma-Moderatoren

Als Backgroundsängerin trat Barbara Schöneberger im ARD-"Morgenmagazin" mit Culcha Candela auf – und benahm sich so richtig daneben. Nun ist der Streich bei "Verstehen Sie Spaß" zu sehen.

Eine dunkelhaarige Perücke und eine Lederjacke zählen nicht unbedingt zu den bevorzugten modischen Accessoires von Barbara Schöneberger – sofern sie nicht gerade Deutschlands TV-Prominenz in ihrer Sendung "Verstehen Sie Spaß?" hinters Licht führt. Dieses Mal hatte sich die Moderatorin die ARD-Moma-Moderatoren Anna Planke und Till Nassif für eine fiese Aktion mit versteckter Kamera herausgepickt,

Als vermeintliche Backgroundsängerin Linda feiert Schöneberger an der Seite der Band Culcha Candela ihre TV-Premiere. Ungeachtet der laufenden Live-Sendung schwärmt sie im Studio: "Woah, das sieht voll anders aus im Fernsehen!" Bei Moderator Nassif sorgt der Enthusiasmus für genervte Blicke. Verstimmt kanzelt er Sängerin Linda gegenüber seiner Kollegin Anna Planken ab: "Es ist ihnen offensichtlich gelungen, die dümmste Sängerin von Köln zu organisieren, herzlichen Glückwunsch!"

Außerdem ärgert er sich über die TV-Novizin, die "hier live lacht in einer Sendung", während er über die Ukraine berichte. Doch Linda alias Barbara Schöneberger setzt noch einen drauf. Weil sie wegen der Nervosität einen trockenen Mund hat, bedient sie sich kurzerhand vom Tee des Moma-Moderators – was seine Laune zusätzlich in den Keller treibt. "Heidernei!", seufzt er angesichts des skurrilen Auftritts.