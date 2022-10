Sebastian Fitzek hat wieder geheiratet

Sebastian Fitzek (50) und seine Lebensgefährtin Linda haben geheiratet. Das hat der Bestsellerautor in einem Instagram-Post verkündet . Dazu schrieb er ein paar romantische Zeilen: "Angekommen um niemals still zu stehen! Noch nie ist es mir in meiner Phantasie gelungen, ein so wundervolles Geschöpf zu ersinnen, wie Linda, die zu meinem Lebensglück 'Ja' gesagt hat."

Dazu teilte er drei Fotos, die das Brautpaar an seinem großen Tag in Kroatien zeigen, unter anderem an einem Steg direkt am Wasser sowie strahlend beim großen Hochzeitstanz samt Pyrotechnik. Die Braut wählte ein schlichtes Seidenkleid mit langen Ärmeln, Schleppe und tiefem V-Ausschnitt. Fitzek warf sich in einen edlen schwarzen Smoking, zu dem er ein weißes Hemd, eine Fliege und eine Einsteckblume trug.