Tom Brady und Gisele Bündchen haben Scheidungsanwälte engagiert

Ist die Ehe von Gisele Bündchen (42) und Tom Brady (45) am Ende? Bereits seit einigen Wochen kursieren Gerüchte um eine angebliche Krise zwischen dem Model und dem Football-Star. Wie unter anderem "Page Six", das Klatschportal der "New York Post", unter Berufung auf mehrere Insider aus dem Umfeld des Paares berichtet, sollen die beiden jüngst Scheidungsanwälte engagiert haben.