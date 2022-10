Tim Lobinger unheilbar krank: "Mein Krebs ist zu aggressiv"

Im Februar hätten ihm die Ärzte gesagt, dass der Tod langsam näher rücke. "Ich solle Verfügungen treffen, mich mit meiner Beerdigung befassen und mich von meinen Liebsten verabschieden." Seine Kinder würden wissen, wie schlecht es um ihren Vater steht. Doch nach fünf Wochen gab es doch erste Erfolge mit der Immuntherapie - allerdings schlug sie nur zu 90 Prozent an. Seinen 50. Geburtstag am 3. September zu erleben, sei für ihn ein "Meilenstein" gewesen.

Seit 2017 kämpft der 50-Jährige gegen seine Leukämieerkrankung an. Nach Chemotherapien und einer Stammzelltransplantation hieß es ursprünglich, dass der Krebs besiegt sei. 2018 dann der Schock: Der Krebs war zurückgekehrt. Ein Jahr später hieß es wieder, er habe die Krankheit besiegt - im Frühjahr 2022 wurde bekannt, dass er erneut an Krebs erkrankt ist. "Los ging es mit Beschwerden an Gelenken. Plötzlich hatte ich überall sichtbare Dellen am Körper. An Beinen, Schulter, Kopf", erklärt der Ex-Sportler der "Bild".