Raúl Richter und Vanessa Schmitt wieder zusammen: Paar startet zweiten Versuch

In einer Instagram-Story hat Schmitt nun verkündet, dass sie wieder ein Paar sind. "Wie einige es schon vermutet haben: Ja, wir sind zusammen hier und ja wir haben uns beide dazu entschlossen, unserer Beziehung nochmal eine Chance zu geben", schreibt die Influencerin zu einem gemeinsamen Foto, auf dem das Paar in Tracht auf dem Münchner Oktoberfest zu sehen ist. Die beiden haben die Veranstaltung gemeinsam am Wochenende besucht und dabei offenbar viel Spaß in den Bierzelten auf der Theresienwiese gehabt.