Tatort: Veronica Ferres spielt im neuen Münchner Fall mit

Und noch einen großen Namen konnte der BR für diese Produktion unter der Regie von Rudi Gaul (geb. 1982, "Tatort: Videobeweis") verpflichten: Die Filmmusik stammt von der bayerischen Band LaBrassBanda (seit 2007). Die international erfolgreichen Musiker um Leadsänger und Trompeter Stefan Dettl (41) aus dem Chiemgau werden in diesem "Tatort" auch zu sehen sein. Diesmal ermitteln die Münchner Kommissare im Reich der bayerischen Produktköniginnen.

Beim Gipfeltreffen bayerischer Produktköniginnen gab es einen Mordversuch: Der Präsident des Bavaria-Bunds (Fierek) wurde mit einem Bolzenschussgerät attackiert und liegt seitdem auf der Intensivstation. Batic und Leitmayr kommen dahinter, dass das Opfer seine Position für sexuelle Übergriffe ausgenutzt hat: Keine Königin war vor seinen Belästigungen sicher. Jede hatte also ein Motiv, es ihm heimzuzahlen - die Organisatorin des Königinnentags (Ferres) eingeschlossen.

Die Ermittler tauchen ein in die vermeintlich heile Welt der Gemüse-Monarchien und ermitteln zwischen Heuballen, Traktoren und weißblauen Wimpeln; zwischen Spargel-, Honig- und Weißwurstköniginnen von Aschaffenburg bis Berchtesgaden. Glücklicherweise erhalten sie bei ihrer Ermittlung Unterstützung: Die Nördlinger Zwiebelkönigin Annelie (Daria Vivien Wolf, geb. 2001) ist im bürgerlichen Leben Polizeischülerin.

Veronica Ferres war schon öfter im "Tatort" dabei

Für die vielfach ausgezeichnete Schauspielerin Veronica Ferres ist es der dritte gemeinsame Fall mit Batic und Leitmayr. Gemeinsam zu sehen waren sie schon in "Tatort: Alles Palermo" (1993) und "Tatort: ... und die Musi spielt dazu" (1994). In ihrem ersten Sonntagskrimi stand Ferres mit Helmut Fischer (1926-1997) als Kriminalhauptkommissar Ludwig Lenz für den Münchner "Tatort: Schicki-Micki" (1985) vor der Kamera. Es folgte der "Tatort: Blutspur" (1989) mit Götz George (1938-2016) als Kultkommissar Horst Schimanski in Duisburg.