"Report Mainz: Waffen für alle" - So leicht kommt man in Deutschland an Waffen

Es herrscht ein neuer Geist in Deutschland, wenn es um Waffen geht. Das jedenfalls haben die Autoren David Meiländer und Philipp Reichert in ihrem Film für "Report Mainz" herausgefunden: Influencer "posen" mit Schusswaffen in sozialen Netzwerken, als wären es Spielzeuge. Event-Agenturen bieten Schieß-Events für jedermann an, und dabei werden die Waffen immer martialischer. Ein Jahr lang haben die Autoren in der Szene recherchiert und dabei durchaus besorgniserregende Trends gefunden. Ihr 30 Minuten langer Film mit dem Untertitel "Neuer Lifestyle in Deutschland?" zeigt, wie leicht es mittlerweile geworden ist, in Deutschland an Waffen heranzukommen, mit denen an anderer Stelle sogar Kriege geführt werden können.