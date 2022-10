Sommerhaus der Stars: Patrick leidet unter Geburtsschmerzen – Antonia unter Patrick

Geht er oder bleibt er? Cosimo Citiolo hatte in der vergangenen Folge keine Lust auf die Exit-Challenge und erwog sogar, seine Gage aufs Spiel zu setzen. Nun wird der Cliffhanger aufgelöst. Derweil prangert Bauer Patrick Romer wieder einmal die Leistungsbereitschaft seiner Freundin an.

+++ Vorsicht Spoiler: Wenn Sie noch nicht wissen möchten, was in Folge 9 passiert, dann sollten Sie nun nicht weiterlesen. +++

Nach dem großen Drama kommt der sanfte Rückzieher: Cosimo Citiolo, der in der vorherigen Folge wegen der Exit-Challenge noch mit seinem sofortigen Abbruch der Show gedroht hatte ("Scheiß auf die Gage!"), lässt sich von seiner stets stoischen Partnerin Nathalie Gaus und einer Mütze voll Schlaf beruhigen. Am nächsten Morgen ist der Frust vergessen und die Motivation wieder hergestellt. Also auf ins Duell mit Stephen und Katharina Dürr!

Besagte Exit-Challenge kennen aufmerksame "Sommerhaus"-Zuschauer schon aus dem vergangenen Jahr. Die Männer müssen per Seilzug einen Kob in der Luft halten, die Frauen den Korb der Konkurrenz werfend mit Säcken befüllen. Hierbei hat Cosimo nicht ganz überraschend die stärkeren Arme und Nathalie etwas überraschend die besseren Würfe. Es gibt den Überraschungssieg. Cosimo und Nathalie dürfen weiter im "Sommerhaus" bleiben, die Dürrs sind raus.

Beim "Bauer sucht Frau"-Paar hängt derweil wieder mal der Haussegen schief. Antonia Hemmer versagt nach Ansicht ihres Freundes Patrick Romer nunmehr nicht nur bei den Spielen (nur zur Erinnerung: Kein Paar hat so oft gewonnen wie die beiden), sondern neuerdings auch beim Abwasch. Beim Spülen fehlt ihr die Gründlichkeit, beim Spiel der nötige Biss, so das Urteil des ehrgeizigen Landwirts. Antonia fühlt sich wieder einmal als große Versagerin.

Beim ersten von drei Halbfinal-Spielen geht es zu Antonias Entsetzen hoch hinaus. Auch dieses "Sommerhaus"-Spiel ist nicht neu. Die beiden Partner müssen jeweils an einer Seite einer Wand hochklettern. Als Hilfsmittel haben sie nur Eisenstangen, die sie in Löcher in der Wand stecken müssen und die an beiden Seiten der Wand herausragen. Antonia überwindet ihre Angst und schafft es gemeinsam mit Patrick ganz nach oben. "Schatz, du machst das mega", lobt sie ihren Freund. "Ja, ich weiß", so seine Antwort. Falls es von ihm ebenfalls ein Lob für seinen Schatz gegeben hat, dann hat RTL das unterschlagen ...

Den Sieg in dem Spiel holen sich Christina Grass und Marco Cerullo. Und auch im zweiten Spiel des Tages triumphiert ein Nachzügler-Paar: Diogo Sangre und Vanessa Mariposa schaffen es am besten, rund 20 Klötze aneinderzupressen und sie so in der Luft zu halten. Da ist der Frust bei Bauer Patrick natürlich groß. Zumal das Spiel für ihn natürlich überhaupt kein Problem war. Kein bisschen anstrengend sei das gewesen. "Es wäre heute mit Antonia nicht möglich gewesen, dieses Spiel zu gewinnen", stellt er fest. Bei Antonia habe "das Feuer in den Augen gefehlt".

"Schmerzen wie bei einer Geburt" Im Bett geht die Manöverkritik weiter. Dass Antonia immer wieder beteuert, sie habe alles versucht, lässt Patrick nicht gelten. "Man muss es nicht nur versuchen, man muss auch mal was richtig machen." Als weiteres Argument fügt er die Bauchmuskelzerrung an, die er sich beim Kletterspiel geholt hat. Oder wie er es nennt: "Die ganze Bauchdecke ist offen." Auch mit "Schmerzen wie bei einer Geburt" würde er sich zerreißen. Dann legt er Antonia noch einen Vergleich mit Vanessa nahe. Die habe das mit dem Drücken doch auch geschafft, obwohl Antonia viel mehr Körpermasse mitbringe. Ach so ...

Doch auch bei Cosimo und Nathalie liegen die Nerven blank. Beide machen sich nach dem verlorenenen Spiel gegenseitig Vorwürfe. Dass sie das entscheidende Spiel gegen Antonia und Patrick gewinnen können, um ins Halbfinale einzuziehen, glauben beide auch nicht so richtig. Ob sie damit richtig liegen, zeigt RTL erst in der finalen Folge.