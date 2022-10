"Blutige Anfänger": Neue Darstellerin Cheyenne Pahde sorgt für frischen Wind

Neue Gesichter an der Polizeischule: Die ZDF-Serie "Blutige Anfänger" geht in ihre vierte Staffel. Unter anderem stößt "Alles was zählt"-Star Cheyenne Pahde zum Cast.

Blutige Anfänger Krimiserie • 05.10.2022 • 19:25 Uhr

Neue Folgen, neue Fälle: Mit der vierten Staffel "Blutige Anfänger" tauchen auch vier neue Gesichter in der Vorabendkrimiserie auf: In zwölf weiteren Folgen (immer mittwochs, 19.25 Uhr, ZDF) kommen die jungen Polizeianwärter der Polizeihochschule Halle an der Saale, Anastasia (Luise Emilie Tschersich), Charlotte (Cheyenne Pahde), Bruno (Martin Peñaloza Cecconi) und Umut (Uğur Ekeroğlu), immer wieder an ihre Grenzen. Während die Studierenden ausgelassen feiern, ahnen sie noch nicht, dass sie sich bald im Mordermittler-Alltag beweisen müssen ...

"Hervorragende Leistungen" qualifizierten die jungen Verbrechensbekämpfer für ein Praktikum bei der Mordkommission. Ihr erster Fall lässt nicht lange auf sich warten: An einer Raststätte wird der LKW-Fahrer Khuong Nguyen (Ken Duong) tot in seinem Führerhaus gefunden. Johann Uhlig (Christian Ehrich) entdeckt die Leiche und steht während der Befragung noch unter Schock. Kriminaloberkommissar Michael Keltings, gespielt von Werner Daehn, schaut Anastasia und Charlotte genau auf die Finger. Welcher Hinweis sorgt für die entscheidende Wendung während der Ermittlungen und führt die angehenden Polizisten in einen Hallenser Puff? Anastasia macht dort eine rätselhafte Entdeckung, die einiges verändern wird.

HALLO WOCHENENDE! Noch mehr TV- und Streaming-Tipps, Promi-Interviews und attraktive Gewinnspiele: Zum Start ins Wochenende schicken wir Ihnen jeden Freitag unseren Newsletter aus der Redaktion. Frau Herr Divers Mit Klick auf "Abonnieren" stimme ich den Datenschutzbestimmungen zu. Abonnieren

Die jungen Polizeistudenten, die von Aslı Melisa Uzun, Jane Chirwa, François Goeske und Timmi Trinks gespielt wurden und in den ersten drei Staffeln Verbrechen aufklärten, sind nun nicht mehr mit von der Partie.

Blutige Anfänger – Mi. 05.10. – ZDF: 19.25 Uhr