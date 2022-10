"Die Ringe der Macht": Staffel 2 wird nicht mehr in Neuseeland gedreht

Auf Amazon Prime Video befindet sich die Premierenausgabe der "Herr der Ringe"-Serie mittlerweile kurz vor der Ziellinie. Am 7. Oktober wird die vorletzte Episode aus Staffel eins erscheinen, bevor eine Woche später das große Finale der ersten "Die Ringe der Macht"-Staffel über die Bildschirme flimmert. Wie der "Hollywood Reporter" vermeldet, haben in England derweil die Dreharbeiten zur schon seit Längerem bestätigten zweiten Staffel der Mittelerde-Serie begonnen. Drehauftakt war demnach am gestrigen 3. Oktober, ein Veröffentlichungsdatum steht noch nicht fest.