"VOX Inside: Identitätsklau im Netz" – Journalist lässt sich seine Daten stehlen

Tatort Internet: Seit 2015 haben sich die erfassten Fälle im Cybercrime verdoppelt. Die Kriminalstatistik wies im Jahr 2021 146.363 Delikte in diesem Bereich nach, was einem Anstieg von mehr als zwölf Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Während die Fallzahlen steigen, fällt die Aufklärungsquote deutlich geringer aus. Sie lag zuletzt bei 29,3 Prozent – nicht zuletzt durch die starke Anonymisierung im Netz. Die neue Reportagereihe "VOX Inside" will nun zeigen, was Täter zum "Identitätsklau im Netz" treibt und welche Methoden sie dafür anwenden.