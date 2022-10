"Magere Jahre?" – 3sat-Doku zeigt, wie wir uns in Zukunft ernähren können

Die Doku "Magere Jahre? Wie wir uns in Zukunft ernähren können" zeigt die Auswirkungen des Klimawandels und der Lieferengpässe auf die Lebensmittelproduktion. Dürreperioden sorgen für Existenzängste bei Landwirten. Beispielsweise Weizen vertrocknet zu häufig vor der Ernte. Er benötigt wesentlich mehr Wasser, um sein Potenzial entfalten zu können.

Die Gurke zählt neben Bohnen, Süßkartoffeln und Tomaten auch zu den wärmeliebenden Gemüsearten. Erhöhte Temperaturen aufgrund des Klimawandels können also spezifisch positiv genutzt werden.

In Deutschland gibt es immer weniger schweinehaltende Betriebe. CO2-Reduktion sei der Grund. Dennoch steht die Frage im Raum: Ändert sich das Bewusstsein beim Endverbraucher? Christoph Hödl schlachtet noch selbst und nimmt in seiner kleinen Fleischerei in Wien nur das beste Fleisch zur Weiterverarbeitung. Das sei er seinen Kunden schuldig. Fotoquelle: ZDF/ORF/Neulandfilm