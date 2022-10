Angelina Jolie erhebt Gewaltvorwürfe gegen Brad Pitt

Genauer beschreibt Jolie etwa angebliche Handgreiflichkeiten von Pitt während des Flugs von Frankreich nach Kalifornien im Jahr 2016, bei dem auch ihre sechs Kinder an Bord waren. Im Flugzeug soll es damals zu heftigen Auseinandersetzungen gekommen sein. Nach Angaben der "New York Times" heißt es unter anderem in den Unterlagen: "Pitt würgte eines der Kinder und schlug einem anderen ins Gesicht". Zudem soll der Schauspieler Jolie gepackt und geschüttelt haben.