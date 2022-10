Darum ist Ursula Andress sauer auf die "James Bond"-Macher

Diese Szene ist bis heute legendär: Im Jahr 1962 erschien der Film "James Bond – 007 jagt Dr. No" – und somit Ursula Andress als erstes Bond-Girl auf den Kinoleinwänden. Als Muscheltaucherin Honey Ryder entstieg sie dem Meer in einem weißen gegürteten Bikini. 1967 stand Andress in "Casino Royale" nochmals als Bond-Girl vor der Kamera, durch die Filme schaffte sie ihren internationalen Durchbruch als Schauspielerin. Nun, 60 Jahre später, möchte sie am liebsten gar nicht mehr auf diese Rolle angesprochen werden.