Juliette Binoche und Co.: Französische Schauspielerinnen schneiden sich die Haare ab

Mehr als 50 französische Schauspielerinnen und andere Prominente haben sich aus Solidarität für die derzeit gegen Repressionen demonstrierenden Frauen im Iran die Haare abgeschnitten. In den sozialen Medien kursiert ein Video , in dem gleich zu Beginn Schauspielerin Juliette Binoche (58) zu sehen ist. "Für die Freiheit", sagt sie in die Kamera, ehe sie sich knapp die Hälfte ihres Haares mit einer Schere abschneidet.

In dem Video wird zudem in mehreren kleinen Textpassagen die Geschichte von Mahsa Amini (2000-2022) erzählt, die am 13. September in Teheran von der Sittenpolizei festgenommen worden war, weil ihr Hidschab ihr Haar nicht komplett bedeckt hatte. In Polizeigewahrsam ist sie drei Tage später gestorben - was genau passiert ist, ist unklar. Laut Aktivisten soll die Polizei Gewalt angewendet haben. Sie war erst 22 Jahre alt.