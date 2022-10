Türkei bestellt schwedischen Botschafter wegen einer Satiresendung ein

Nach Witzen, die in einer schwedischen Satiresendung auf Kosten von Präsident Recep Tayyip Erdogan gemacht wurden, bestellte die Türkei den schwedischen Botschafter ein. Der Fall erinnert an die "Böhmermann-Affäre" von 2016.

Der diplomatische Eklat, der die Verhandlungen über den Nato-Beitritt von Schweden und Finnland belastet, erinnert stark an den Fall Jan Böhmermann. Der ZDF-Satiriker hatte im März 2016 in seiner Sendung "Neo Magazin Royale" ein "Schmähkritik" betiteltes Gedicht vorgetragen, welches Erdogan drastisch herabwürdigte. Das allerdings nur zu Demonstrationszwecken: Er wollte dem zuvor wegen eher harmloser Satirebeiträge des Magazins "Extra 3" erzürnten Staatsoberhaupt demonstrieren, was in Deutschland den strafbaren Tatbestand der "Schmähkritik" erfüllen würde.