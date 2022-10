"Der letzte Flug – Ein deutsches Geheimnis": Wer saß in der letzten Ju 52?

Es war der letzte Flug einer Maschine der Deutschen Lufthansa vor dem Kriegsende. Als der Krieg längst entschieden und der Ring der Sowjets um Berlin geschlossen war, schossen die Sowjets eine Zivilflug-Maschine vom Typ Ju 52 unweit Berlins zwischen den brandenburgischen Dörfern Glienig und Buckow ab. 18 Insassen starben an jenem am 20. April 1945, nur einer, ein mitreisender Flugingenieur, überlebte. Unter den Passagieren, meist Militärs, soll auch der Regisseur und Hitler-Günstling Hans Steinhoff ("Hitlerjunge Quex") gewesen sein.

Bis heute sind die Identität der meist uniformierten Passagiere und der genauere Zweck des Fluges weitgehend ungeklärt. Allerdings handelte es sich um einen – den wohl letzten – Lufthansa-Linienflug einer Ju 52. Die Geschichtsdoku "Der letzte Flug – Ein deutsches Geheimnis" von Jan Peter und Sandra Naumann (RBB / ARTE) macht sich in Form eines True-Crime-Thrillers daran, die Hintergründe des Flugzeugabsturzes aufzuklären. Wer konnte so kurz vor dem Kriegsende noch aus dem bereits zerbombten Berlin ausgeflogen werden? Waren es Günstlinge Hitlers, die sich in Richtung "Alpenfestung" und von dort aus in ihre Villen im Salzkammergut absetzen wollten? Gab es große Geldmengen, Schmuck und Wertpapiere an Bord, wie es die ausschweifenden Gerüchte unter den brandenburgischen Einheimischen an der Absturzstelle nahelegen?