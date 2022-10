Deutschland – Frankreich: ARD überträgt Frauenfußball zur besten Sendezeit

Das Ende des Weges war bitter: Nach einem mitreißenden EM-Turnier unterlag die deutsche Fußball- Frauennationalmannschaft England im Wembley-Stadion. Doch der Empfang am Frankfurter Römer für Alexandra Popp, Lena Oberdorf und die anderen Vize-Europameisterinnen offenbarte die Begeisterung, die das Team von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg in Deutschland entfacht hatte. Im Fernsehen soll dem so oft stiefmütterlich behandelten Frauenfußball offenbar mehr Platz eingeräumt werden: Am Freitagabend zur besten Sendezeit zeigt das Erste das Freundschaftsspiel der Damen gegen Frankreich – eine Neuauflage des EM-Halbfinals, in dem Kapitänin Popp mit zwei Toren den Unterschied machte.