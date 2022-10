"Love is King": So war die erste Folge der neuen Datingshow

Die neue Datingshow springt auf den Hype um Serien wie "Bridgerton" auf und steckt die Singles in Prinzen- und Prinzessinnenfummel. Nun lief die erste Folge der eigenwillig inszenierten Datingshow.

"Ich war schon immer gerne Prinzessin und freu mich schon, in einem schönen Kleid auf meinen Traummann zu warten", sagt Grundschullehrerin Karima (31) verklärt in die Kamera. Für ihre altmodischen Sehnsüchte hat sie mit "Love is King" bei ProSieben nun das vermeintlich ideale TV-Format gefunden.