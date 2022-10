Tim Raue im Podcast: Warum er nie Gast-Juror bei "The Taste" war

"Kitchen Impossible", "Herr Raue reist" und natürlich "The Taste": Tim Raue ist mittlerweile nicht nur als Koch, sondern auch als TV-Koch voll etabliert. Im prisma-Podcast "Hallo!" berichtet er, warum er die Entscheidung, den Schritt ins Fernsehen zu wagen, nicht bereut hat – obwohl er eigentlich nie in die Öffentlichkeit wollte.

Tim Raue gilt als einer der besten Köche Deutschlands und weltweit. Sein Berliner Restaurant "Tim Raue" hat zwei Michelin-Sterne, zudem betreibt er weitere acht Restaurants. Dabei wuchs der Berliner in einfachen Verhältnissen auf und war als Jugendlicher sogar Mitglied in einer Gang. Seiner besondere Aufsteigergeschichte widmete die Netflix-Reihe "Chef's Table" einst eine eigene Folge. Auch aufgrund seiner eigenen Erfahrungen sagt Raue heute: "Bildung ist das höchste Gut."

Im Gespräch mit prisma-Chefredakteur Stephan Braun geht es nicht nur um Raues Karriere als Koch und Küchenchef, sondern auch um seine TV-Erfahrungen. So berichtet der Koch darüber, wie groß der Konkurrenzkampf bei "The Taste" (die 10. Staffel läuft mittwochs, 20.15 Uhr bei SAT.1 und Joyn) ist und wie schwer es ihm fällt, Kandidaten gehen lassen zu müssen. Und er erklärt, warum er nie Gast-Juror in der SAT.1-Kochshow werden wollte, seine Rolle als Coach aber sehr genießt. Auch das MagentaTV-Format "Herr Raue reist" – derzeit läuft die 2. Staffel – ist Thema. Für Raue "wie ein Lottogewinn": "Reisen, fressen, saufen – das ist das, was ich als allerliebstes im Leben mache", sagt er.