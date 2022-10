Von "Jeopardy" bis "Herzblatt": SAT.1 legt Klassiker neu auf

Die Retro-Welle im Fersehen rollt weiter: Ob "Geh aufs Ganze!" mit Jörg Draeger bei SAT.1 oder "7 Tage, 7 Köpfe" mit Guido Cantz bei RTL – zahlreiche Fernsehshows feierten in den letzten Monaten mal mehr, mal weniger erfolgreich ihr TV-Comeback. Nun kündigt SAT.1 die nächste große Rückkehr an: Im Rahmen der vierwöchigen Sonderprogrammierung unter dem Titel "SAT.1 Kult-Show-Wochen" sollen gleich vier einst beliebte Showformate als Primetime-Shows ins Fernsehen zurückkehren. Die Ausstrahlung ist bereits im Winter 2022/2023 geplant.

"In der kalten Jahreszeit kuschelt man sich gerne auf dem Sofa vor dem TV zusammen und schwelgt in Erinnerungen", begründet SAT.1-Chef Daniel Rosemann die Entscheidung. Bei den Shows "Jeopardy!", "Die Pyramide", "Die Gong Show" oder "Dating Game – Wer soll dein Herzblatt sein?" könne das Publikum in "leicht modernisierten" Primetime-Ausgaben "mitraten, mitfiebern, mitlachen und mitflirten".