"Super Mario Bros. Film"-Trailer ist da – und Chris Pratt fällt bei den Fans durch

Am 23. März 2023 startet "Der Super Mario Bros. Film" in den deutschen Kinos. Ein Animationsfilm, der auf der berühmten Videospiel-Reihe von Nintendo rund um den italienischen Klempner Mario basiert. Superstar Chris Pratt ("Guardians of the Galaxy", 43) leiht im englischen Original der Hauptfigur seine Stimme. Produziert hat die Computerspiel-Adaption mit Illumination das Animationsstudio hinter Erfolgsfilmen wie "Ich - Einfach unverbesserlich" (2010) oder "Minions" (2015). Ein erster Trailer bietet einen Eindruck vom kommenden Kinofilm.