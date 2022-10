Opus Klassik 2022: Fabian Köster soll Preisverleihung auflockern

Bereits zum fünften Mal wird im Berliner Konzerthaus am Gendarmenmarkt am Sonntag, 09. Oktober, der renommierte "Opus Klassik"-Musikpreis verliehen. Die Gala wird wie im vergangenen Jahr von Désirée Nosbusch moderiert. Im Vorfeld wird zudem der "heute-show"-Reporter Fabian Köster einen "eigenen, unterhaltsamen Blick" auf die Klassik wagen, um damit nicht zuletzt auch ein jüngeres Publikum für das Sujet zu erwärmen. Der Preis der Musikindustrie, der von einer unabhängigen Fachjury verliehen wird, will sich nicht nur an Erfolgs- und Verkaufszahlen orientieren, sondern auch neue Konzertformate sowie "originelle Programme" fördern.