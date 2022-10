Grill den Henssler 2022: neue Folgen mit neuem Jury-Mitglied

Mit diesem Promi hat keiner gerechnet

"The Masked Singer": Bei Walross Waltraut lagen alle falsch

Am Samstagabend ging die ProSieben-Show "The Masked Singer" mit ihrer "geheimsten Staffel aller Zeiten" in die zweite Runde. Dieses Mal bekam Rate-Queen Ruth Moschner wieder zwei neue prominente Helfer an ihre Seite gestellt, um den Maskierten auf die Schliche zu kommen.

