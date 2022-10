"Ein Sommer auf Langeoog": Kritik zum Film heute im ZDF

Wie wichtig ist es, im Leben verzeihen zu können?

Teenager-Sohn Linus entpuppt sich entgegen jeder Vermutung als eine Art moralischer Kompass an der Seite seiner Mutter: "Wir haben doch nur noch Herbert und Levke als Familie!" Er kämpft um ein friedliches Miteinander. Antonia flüchtet sich hingegen in die Arbeit mit den Pferden auf dem Hof. Paco, ein Therapiepferd, scheint das Trauma eines Unfalls nicht überwinden zu können. Toni nimmt sich als erfahrene Reiterin des Hengstes an. Nicht nur das Tier macht eine Entwicklung durch. Schafft es Herberts Tochter, ihre Vergangenheit etwa so aufzuarbeiten?