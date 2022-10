"Die ProSieben Klima-Show" will Antworten von Vize-Kanzler Robert Habeck

"Die ProSieben Klima-Show" widmet sich dem Problem der Umwelt-Krise. Wie können wir die drohende Katastrophe abwenden? Um Antworten auf diese gewaltige Herausforderung der Menschheit zu bekommen, wenden sich Polit-Talkerin Linda Zervakis (47) und Schauspieler Louis Klamroth (32) an den Vize-Kanzler und Klimaminister Robert Habeck.

Die Häufung der Krisen-, Kriegs- und Pandemie-Schreckensszenarien hat in der öffentlichen Wahrnehmung zuletzt immer wieder das globale Klima-Thema verdrängt. Dass die Aufmerksamkeit weiter hochgehalten werden muss, steht jedoch außer Frage. "Die ProSieben Politik Show: Ein Jahr Klimaminister Robert Habeck" ist der Versuch des Senders, auf die Fragen zur wohl gewaltigsten Herausforderung der Jetztzeit Antworten zu finden und praktische Handlungsempfehlungen abzuleiten – im Gespräch mit dem Vize-Kanzler. Für die Moderation der Sendung hat sich ProSieben neben der Polit-Talkerin Linda Zervakis einen sehr auffälligen Moderator gesucht, der schon bald noch populärer sein wird als bisher: Louis Klamroth übernimmt.

Der Moderator und Schauspieler Louis Klamroth, bekannt geworden erstmalig durch den Film "Das Wunder von Bern", übt sich dabei einmal mehr in der Technik, den Mächtigen echte Erkenntnisse abzugewinnen und zu verhindern, dass sie sich in bloße Phrasen flüchten. Es ist ein Vorgehen, dass für ihn auch in Zukunft wichtig sein wird: Im Januar übernimmt Klamroth als Nachfolger von ARD-Polittalk-Urgestein die Sendereihe "Hart aber fair" im Ersten.