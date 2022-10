Grill dem Henssler: Geschwister überraschen Steffen Henssler im Studio

Doch nicht nur aufgrund von Steffen Hensslers Ehrentag ist diese Folge etwas ganz Besonderes. Es ist zugleich auch das Debüt für Jury-Neuzugang Jana Ina Zarella. Diese löst die abgetretene Mirja Boes ab. Bei Steffens Herausforderern handelt es sich heute um Verona Pooth, Moderator Jörg Pilawa und Sänger Daniel Wirtz. Außerdem schneit unverhofft Special-Guest Paul Panzer in die Sendung rein und mischt die Konkurrenzordentlich auf.

Ncht nur Komiker Paul Panzer ist zu dem runden Geburtstag von Starkoch Steffen Henssler überraschend zu Besuch gekommen, es steht außerdem Familienbesuch an. "Das ist vermutlich der größte Gänsehaut-Moment in der 'Grill den Henssler'-Geschichte", sagt Moderatorin Laura Wontorra als Julia und Peter, die beiden jüngeren Geschwister des Starkochs, auftauchen. Dieser ist ungewohnt gerührt und auch Laura Wontorra findet: "Das ist der menschlichste Moment, den ich mit Steffen hier je erlebt habe". Die Geschwister sollen dem Profikoch beim Dessert unter die Arme greifen, und das obwohl sein Bruder Peter, der Geschäftsführer von Hensslers "Ahoi"-Restaurants, überhaupt nicht kochen kann. Seine Schwester Julia kennt sich dafür neben Steffen in der Küche gut aus. Sie unterstützt ihren Bruder öfter beim Dreh für seine Reihe "Hensslers schnelle Nummer".