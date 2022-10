"Die Fake-Falle". ZDF-Doku über das "Milliardengeschäft mit gefälschten Produkten"

Investigativjournalist Andreas Baum (rechts) holt sich Insiderinformationen von Mitarbeitenden aus chinesischen Fake-Fabriken. Da Original-Hersteller mittlerweile in noch billigeren Ländern als China produzieren, wechseln viele Mitarbeiter in die Schattenwirtschaft. So sind oft Experten am Werk, weshalb die Kopien so nah ans Original heranreichen. Fotoquelle: ZDF/Florian Stege