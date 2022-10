IBES-Gerücht: Zieht Claudia Obert 2023 ins Dschungelcamp?

Claudia Obert hat in den vergangenen Jahren einiges an Reality-Erfahrung gesammelt – und gilt für viele Zuschauer als neue Königin des Trash-TV. Nun könnte sie angeblich ins Dschungelcamp ziehen.

Obert könnte zumindest auf viel Erfahrung im Reality-TV zurückgreifen. Zu den Shows, an denen sie bereits teilnahm, zählen unter anderem "Das perfekte Promi Dinner", "Promi Big Brother", "Promis unter Palmen" und "Kampf der Realitystars".

Falls sich Claudia Obert tatsächlich entschließt, im Januar an der Show in Australien teilzunehmen, könnte sie dort auf Patrick Romer (26) treffen. Auch er zählt laut Informationen von "Bild" zu den Promis, die als nächste Dschungelcamp-Kandidaten gehandelt werden. Der aus "Bauer sucht Frau" bekannte Landwirt machte sich gerade in der RTL-Show "Das Sommerhaus der Stars" nicht gerade beliebt... Ob er auch im Dschungelcamp anecken wird?