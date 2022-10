"Leschs Kosmos": Warum Satelliten Fluch und Segen zugleich sind

Wussten Sie, dass ca. 6.000 Satelliten derzeit um die Erde kreisen? Eine ganze Menge ... Harald Lesch erklärt, wo der Satelliten-Boom in den kommenden Jahren zum Problem werden könnte.

Wettervorhersagen, GPS-Navigation, Handytelefonie: All diese Dinge sind im 21. Jahrhundert selbstverständlich, in vielen Fällen sogar unverzichtbar. Zu verdanken haben wir diese technischen Errungenschaften zu einem großen Teil den Satelliten, die mehrere Tausend Kilometer über unseren Köpfen im Weltall um die Erde kreisen. Etwa 6.000 Satelliten sind bislang im Einsatz und es werden immer mehr. Welche Chancen, aber auch welche Risiken sich daraus ergeben, zeigt der Astrophysiker Harald Lesch in einer neuen Ausgabe seiner ZDF-Wissensreihe "Leschs Kosmos".