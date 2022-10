Vanessa Mai gibt in ARD-Doku private Einblicke

Es ist nicht alles Gold, was glänzt – auch im Schlager-Business nicht. Vanessa Mai gewährt in einer ARD-Doku Einblicke in ihr Privatleben. Was steckt hinter ihrem Zusammenbruch von 2019?

Auch eine scheinbar perfekte Vanessa Mai kommt an ihre Grenzen: In der dreiteiligen ARD-Dokumentation "Vanessa Mai – Mai time is now" (Samstag, 22. Oktober, 23.55 Uhr) gewährt die 30-Jährige teils erstaunliche Einblicke in ihr Privatleben. Sie zeigt sich verletzlich und nahbar bei einigen Homestorys und Interviews. Die Sängerin demonstriert: Die schillernde Schlagerwelt hat auch ihre Schattenseiten. Mit Anfang 20 legte sie einen kometenhaften Karrierestart hin. An der Spitze der Charts warteten jedoch nicht nur Ruhm und Glamour im Showbusiness, falsche Freunde und enormer Erwartungsdruck forderten ihren Tribut, 2018 sagte sie überraschend ein Konzert in Rostock ab. Körperliche Überanstrengung sei der Grund gewesen.

2019 folgte dann der Zusammenbruch und damit die "Schlager 2019"-Arena-Tour-Absage. Getrieben vom eigenen Perfektionismus verlor sie sich selbst – im Sog öffentlicher Ansprüche. "Menschen, von denen ich dachte, dass sie es gut mit mir meinten, haben mich tief enttäuscht", eröffnete die Künstlerin in einem Instagrampost. "Ich habe die Notbremse gezogen. Bin ausgestiegen, habe mich 'in die Sonne gesetzt', zurückgelehnt, über alles nachgedacht. Ich saß einfach eine Weile im falschen Zug." Vanessa Mai kehrte jedoch aus eigener Kraft zurück, den Schlager wieder an ihrer Seite. Wie erging es ihr bei ihrem ersten Konzert nach Corona? Die dreiteilige Dokumentation im Ersten klärt auf.

HALLO WOCHENENDE! Noch mehr TV- und Streaming-Tipps, Promi-Interviews und attraktive Gewinnspiele: Zum Start ins Wochenende schicken wir Ihnen jeden Freitag unseren Newsletter aus der Redaktion. Frau Herr Divers Mit Klick auf "Abonnieren" stimme ich den Datenschutzbestimmungen zu. Abonnieren

"Starke Frauen haben keine Angst hinzufallen. ...äm doch warte. Haben sie. Aber sie haben keine Angst davor wieder aufzustehen", schrieb sie kürzlich auf Instagram. Mit dem Post macht die Künstlerin vor allem ihren weiblichen Fans Mut. Sie krempelte ihr Leben um, produziert nun auch Hits mit Deutschrappern und moderiert ihre eigene Talkshow. Außerdem positioniert sich die Sängerin gegen Bodyshaming. Ihre Erfahrungen, ihre Tiefschläge und ihre Träume verarbeitet die 30-Jährige in ihrem ersten Buch "I Do It Mai Way", das am 2. November erscheint. "Mein Leben, meine Kämpfe, meine Lektionen auf 243 Seiten. Ich hab geheult, gelacht und nochmal so viel über mich selbst gelernt in dieser Buchphase wie ich es niemals für möglich gehalten hätte", konstatiert Mai auf Instagram.