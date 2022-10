Schauspielerin Angela Lansbury verstorben: Mord war ihr Hobby

75 Jahre lang brillierte Angela Lansbury vor der Kamera. Besonders bekannt wurde sie durch die Hauptrolle in der TV-Serie "Mord ist ihr Hobby". Im Alter von 96 Jahren ist die Schauspielerin verstorben.

"Nur fünf Tage vor ihrem 97. Geburtstag starb unsere Mutter friedlich im Schlaf", berichten die Kinder der TV-Ikone Angela Lansbury in einem Statement. Am Dienstag, 11. Oktober, um 1.30 Uhr, Ortszeit Los Angeles, sei die weltweit bekannte Schauspielerin gestorben. Den meisten dürfte Lansbury als wissbegierige Hobby-Detektivin Jessica Fletcher aus der Serie "Mord ist ihr Hobby" bekannt sein, schließlich war sie in mehr als 260 Folgen über zwölf Jahre lang zu sehen. Dabei immer an ihrer Seite: Sohn Anthony Shaw, zeitweise als Regisseur, und Ehemann Peter Shaw als Produzent. Mit über 70 Jahren löste sie dann 1996 ihren letzten Fall.

Im Alter schien ihre Karriere dann noch einmal richtig Fahrt aufzunehmen: Lansbury brillierte als gräuliche sowie garstige Großtante in "Eine zauberhafte Nanny", erspielte sich mit 89 Jahren auf der Londoner Bühne in dem Stück "Blithe Spirit" 2015 ihren ersten Oliver Award als beste weibliche Darstellerin und erfreute 2018 in "Mary Poppins' Rückkehr" Kinder mit Luftballons. Das stellte sich überhaupt als ein wichtiges Jahr für sie heraus, da auch die Weihnachtsgeschichte "Buttons" mit ihr als Rose erschien. Mit stolzen 93 Jahren erschien sie noch äußerst rüstig.

2014 wurde Lansbury außerdem als Dame Commander des Order of the British Empire von Queen Elizabeth II. in den britischen Adelsstand erhoben, eine besondere Würdigung. Die Welt blickt auf eine von Erfolg gekrönte Filmkarriere (1944 bis 2018) einer der letzten Stars aus der Zeit des Studiosystems zurück. Angela Lansbury prägte die Filmgeschichte. Sie erhielt nicht weniger als fünf Tony Awards für Broadway-Auftritte und einen Oscar für ihr Lebenswerk. Außerdem konnte sie auf etliche Acadamy Award-Nominierungen stolz sein.