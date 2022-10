"Mario Barth deckt auf": Der Comedian ist wieder als Volksaufklärer unterwegs

Wo wird in Deutschland unnötig Geld ausgegeben? Mario Barth will es mal wieder wissen und deckt in fünf neuen Folgen den alltäglichen Behördenirrsinn auf.

Mario Barth deckt auf Dokumentation • 12.10.2022 • 20:15 Uhr

RTL hat nicht nur den investigativer Journalisten und Schriftsteller Günter Wallraff im Programm, sondern auch den Stadion-Unterhalter mit der frechen Berliner Schnauze. Und seine Rolle als Journalist und Mahner genießt der Mann der schlichten Hauptsätze mittlerweile sehr.

RTL schickt "Mario Barth deckt auf" mit fünf neuen Folgen wieder zur besten Sendezeit ins Rennen. Darin geht es um Fälle, in denen offenbar öffentliche Mittel verschwendet werden. Oder wie es bei Mario Barth heißt: "mit vollen Händen zum Fenster herausgeworfen" werden. Das macht an vielen Stellen nachdenklich, ist bisweilen aber auch schlicht unterhaltsames Fernsehen.

HALLO WOCHENENDE! Noch mehr TV- und Streaming-Tipps, Promi-Interviews und attraktive Gewinnspiele: Zum Start ins Wochenende schicken wir Ihnen jeden Freitag unseren Newsletter aus der Redaktion. Frau Herr Divers Mit Klick auf "Abonnieren" stimme ich den Datenschutzbestimmungen zu. Abonnieren

Mario Barth stellt sich indirekt auch an die Seite von FDP-Finanzminister Christian Lindner, der in schweren Krisenzeiten von allen Seiten, vor allem auch aus den Reihen der eigenen Ampel-Koalition, immer stärker mit Forderungen für angeblich unvermeidliche Sonderausgaben konfrontiert wird. Dabei würde Lindner doch so gerne an der viel beschworenen "Schuldenbremse" im öffentlichen Haushalt festhalten.

Was Mario Barth und sein Spürnasenteam aufdecken, ist allerdings nicht nur allzu barocke Etat-Planung, sondern oft viel kleinteiligerer, allerdings bedauerlicherweise oft alltäglicher Behördenirrsinn. So wird immer noch Geld ausgegeben, das bei etwas umsichtigerer Planung längst eingespart oder an anderer Stelle deutlich besser eingesetzt werden könnte.

Mario Barth deckt auf – Mi. 12.10. – RTL: 20.15 Uhr