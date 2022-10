"Sing meinen Song" 2023: Das sind die Teilnehmer der 10. Staffel

Popsänger und Songschreiber Johannes Oerding führt bereits zum dritten Mal als Gastgeber durch die Tauschkonzert-Abende. Zudem gibt es ein Wiedersehen mit Silbermond-Frontfrau Stefanie Kloß, Singer-Songwriterin LEA, Sänger Clueso und Chartstürmer Nico Santos, die alle schon an dem VOX-Format teilgenommen haben. Songwriter und Rapper Montez sowie Schauspielerin und Indie-Pop-Sängerin Alli Neumann geben ihr Debüt beim Tauschkonzert.

Für die Doku-Reihe "Die Story" begleitet VOX die Künstler auch in der 10. Staffel im Anschluss an ihren Tauschkonzert-Abend in persönlichen Momenten, dokumentiert ihre Karriere und ihr Leben. Dabei trifft "Prominent!"-Moderatorin Laura Dahm die Musiker hinter den Kulissen der Show.