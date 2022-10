Wie VOX-Reporter Mario Apfelbaum zum Muskelprotz wurde

VOX-Reporter Mario Apfelbaum wagte ein Bodybuilder-Selbstexperiment: Kann man in kürzester Zeit Muskeln aufbauen – ganz ohne Doping? Im Interview berichtet er von seinen Erfahrungen.

Reporter Mario Apfelbaum sagt, er wollte "schon immer mal trainieren und eine schönere Körperästhetik". Aber gleich so? – In einem extremen Selbstexperiment im Rahmen der "VOX Inside"-Reportagereihe (immer mittwochs, 20.15 Uhr) brachte er sich an seine Grenzen – körperlich und psychisch: "Muskeln um jeden Preis", heißt die Sendung am 12. Oktober.

Der mittlerweile 35-Jährige wurde in seiner Kindheit und Jugend häufig als "Lauch" oder "Chicken" bezeichnet – Spitznamen, die Narben hinterlassen haben. Jetzt wollte Apfelbaum beweisen, was in ihm steckt – in erster Linie sich selbst. Drei Monate lang lebte er den Alltag eines knallharten Bodybuilders, gewöhnte sich an Begriffe wie: "Shredden", "Liften", "Pumpen" ... Um im Fitnessstudio Erfolge zu sehen, musste er sich strikt an einen ausgeklügelten Ernährungsplan halten. Mit welchen Folgen? – Der VOX-Journalist spricht im Interview über Herausforderungen und Rückschläge. Und wie steht der Bodybuilder-Neuling zu Doping? Wie leicht ist es überhaupt, an Stoff heranzukommen?

prisma: Vor genau zwei Monaten endete das Experiment "Muskeln um jeden Preis". Wie ging es im Sommer weiter?

Mario Apfelbaum: Ich habe meinen Körper während der drei Monate dermaßen strapaziert. Ich war einfach im Tunnel. Deshalb habe ich extreme Probleme im Arm- und Schulterbereich bekommen. Auch wenn ich mit den Trainern vereinbart hatte, mit dem eigenen Körpergewicht weiterzumachen, war das Feierabendbierchen im Sommer doch sehr lecker. Es war also erst einmal Pause angesagt – wegen der Regeneration. Jetzt habe ich aber wieder angefangen. Meinem Körper geht es besser, und dementsprechend freue ich mich wieder aufs Training.

prisma: Was hat Sie an dieser Sportszene besonders fasziniert?

Mario Apfelbaum: Am meisten fasziniert hat mich, dass sich meine Meinung über diese Szene in den drei Monaten geändert hat. Anfangs hatte ich nichts damit zu tun. Ich bin zwar durch und durch Sportler, habe aber noch nie in der Dimension trainiert. Ich fand diese Muskelberge eher ein bisschen unästhetisch. In diesen drei Monaten hat sich dieses Bild komplett gewandelt. Am Ende des Experiments schaute ich diese Jungs an, die ja wirklich aus allen Nähten platzen, und dachte mir: Respekt.

prisma: Waren das Ziele, die Sie auch unbedingt persönlich erreichen wollten?

Mario Apfelbaum: Man setzt sich während des Trainings immer größere Ziele. Ich fing mit 82 Kilogramm an ... und ohne Muskeln (lacht). Nach eineinhalb Monaten hatte ich fast 90 Kilo und anscheinend mehr Muskeln, auch wenn ich das selbst nicht so gesehen habe. Das heißt, man wächst mit diesem Körperbild mit, sieht das aber kaum, und vergleicht sich immer mit anderen.

prisma: Welche Bekanntschaften, die Sie in der Zeit machten, prägten Sie am meisten?

Mario Apfelbaum: Es waren alle prägend. Positive Auswirkungen hatte auf jeden Fall Paul Unterleitner auf mich. Mit dieser Erscheinung stehe ich auch heute noch in regem Kontakt. Er fasziniert mich. Paul ist 22 Jahre alt und weiß ganz genau, wo er hinwill. Er zieht dieses Körperoptimierungsprogramm mit einer großen Stringenz durch. Paul ist nur am Pumpen, nur am Fressen und nur am Reisen, weil er sich mit seinem Social-Media-Auftritt einen top Lifestyle geschaffen hat. Er sagt, er brauche keine Party, keinen Alkohol, keine Drogen. Er findet sein Leben einfach perfekt, wie es ist. Bodybuilder müssen also nicht immer nur Hulks sein. Es können auch reife Leute dahinterstecken, die im Kopf total klar sind und einfach Bock haben, eine richtige Kante zu sein.

prisma: Konnten Sie sich dabei etwas abgucken?

Mario Apfelbaum: Sehr viel sogar. Ernährungspläne, Tipps, wenn es um Trainingsziele und -einstellung geht oder auch etwas zum Thema Schlaf. Man muss viel schlafen ...

prisma: Die durchschnittlichen sieben bis acht Stunden, die ein Erwachsener braucht?

Mario Apfelbaum: Eher acht bis neun Stunden. Die Jungs haben natürlich den Vorteil, dass sie keine anderweitigen beruflichen Verpflichtungen haben. Bei mir war das anders. Ich lernte Leute kennen, die auf dem Weg zum professionellen Bodybuilder sind und Kinder haben. Das erfordert einen perfekt durchgetakteten Tag. Ähnlich war das bei mir: Ich kann mir dann nicht eben mal erlauben, abends spontan ins Kino zu gehen und bisschen mehr zu trinken, weil ich morgens fit fürs Training sein muss. Das ist natürlich bei Paul anders gewesen. Er machte sein Hobby zu Beruf. Das trifft jedoch nur auf eine ganz kleine Zahl an Menschen zu. Die Jungs haben mir Bilder gezeigt, wie sie beim Trainingsauftakt ausgesehen haben. Das waren damals schon richtige Kanten.

prisma: Denken Sie also, dass es nicht für jeden möglich ist, dieses Ziel auf natürlichem Wege zu erreichen?

Mario Apfelbaum: Doch, ich glaube schon, dass viele auf natürlichem Wege eine krasse Kante werden können. Das sah ich bei mir selbst. Ich war echt erstaunt, wie viel man aus einem Körper herausholen kann. Dass Paul so aussieht, wie er jetzt aussieht, und das auf natürlichem Wege, komplett ohne Doping, ohne Anabolika, ohne Stoff, ist auch auf die passende Körperkonstitution zurückzuführen. Es gehört unter anderem viel Glück dazu, so einen perfekten Körper zu haben – neben Fleiß, Ernährung und Disziplin. Das größte Problem für die meisten Leute ist, dass sie irgendwann einknicken, weil die Disziplin fehlt oder weil der Haussegen schiefhängt. Das Fitnessstudio wird plötzlich wichtiger als die Frau. Dementsprechend reduzieren manche das Training eben auch.

prisma: War es bei Ihnen ähnlich? Was hat sich für Sie verändert?

Mario Apfelbaum: Man sollte es nicht so machen wie ich: In drei Monaten von null auf hundert. Meine Freundin hat mich zwar unterstützt und fand es auch toll, als mein Bizeps größer geworden ist. Aber das Drumherum hat unsere Beziehung schon extrem strapaziert. Wir haben beispielsweise unser Morgenritual, unser gemeinsames Frühstück, aufgegeben, weil ich bereits um sechs Uhr aufstehen musste, schnell was gegessen habe und ins Studio gefahren bin. Abends war ich meistens um 21 Uhr, spätestens um 22 Uhr im Bett. Am Wochenende blieb sie alleine auf Partys, weil ich um 24 Uhr nach Hause ging. Aber da sie einen großen Bizeps eben toll findet, muss ich nach meiner Sommerpause wohl wieder trainieren.

prisma: In welchem Maß haben Sie vor, weiter zu trainieren?

Mario Apfelbaum: Der Plan ist, dass ich drei- bis viermal die Woche auf Masse trainiere und die anderen Tage Cardio. Ich gehe mit Freunden boxen, gehe mal Tennis spielen oder mache tatsächlich klassische Programme wie "Bauch, Beine, Po" (lacht). Das ist es extrem wichtig, und ich habe das aufgrund der extremen Massephase komplett ausgespart. Ich wurde auch oft krank, das war zu viel. Wer viel trainiert, muss auch viel Pause machen. Das fällt aber einfach schwer. Man ist richtig süchtig, man will den Pump, man will die Muskeln sehen, man will diesen Schmerz spüren und nicht auf der Couch liegen.

prisma: Sie hadern in der Reportage zu Beginn mit der Menge an Essen: War das für Sie eine der größten Herausforderungen?

Mario Apfelbaum: Das war tatsächlich die größte körperliche Herausforderung: diese Mengen an Essen auf gesunde Art und Weise zu mir zu nehmen, beispielsweise den fettarmen Reis oder diese Shakes, die den Bauch aufblähen, sodass man sich die ganze Zeit total voll fühlt. Das alles machte zu Beginn des Experiments extreme Probleme. Aber im Laufe der drei Monate habe ich mich etwas daran gewöhnt. Wobei ich am Ende auch bisschen schlampig wurde, was die Ernährung anging.

prisma: Würden Sie das Experiment trotzdem jederzeit wieder so machen?

Mario Apfelbaum: Das ist eine sehr schwierige Frage. Ich glaube, nein, auch aufgrund der Belastung, die sich auf so kurze Zeit gestaut hat. Das war zu extrem. War es diese Zeit wert? Ja. Würde ich es wieder machen? Nein. Werde ich weiter trainieren? Auf jeden Fall.

prisma: Was hat Sie besonders schockiert? Schließlich gibt es auch Schattenseiten der Szene: Dopingmittel sind dort durchaus verbreitet ...

Mario Apfelbaum: Zu Beginn dachte ich mir: Wie kann man sich jeden Tag eine Nadel reinhauen, nur um in den eigenen Augen muskeltechnisch geil auszusehen? Das hatte ich nicht verstanden. Und nach diesen drei Monaten verstehe ich das. Genau darin besteht die Gefahr. Man kann sich in so kurzer Zeit so extrem in dieser Szene verlieren. Hat man die falschen Leute im Umfeld, ist es nicht schwer, an das Zeug heranzukommen. Ich glaube aber auch, dass man als Erwachsener – ab einem Alter von 25 – das tun kann, wenn man es unbedingt will. Dann aber unter ärztlicher Betreuung. Mit dieser Meinung stehe ich vielleicht alleine da. Man muss jedoch mit Folgendem rechnen: Egal wie gut deine Werte sind, besonders alt werden, ist damit schwierig. Das Zeug ist extrem gefährlich und deswegen auch verboten. Einerseits könnte man sagen, dass das gut ist, anderseits verhindert das auch entsprechende Aufklärungsarbeit.

prisma: Inwiefern?

Mario Apfelbaum: Wenn du willst, dann kommst du eh an den Stoff. Aber wenn dir keiner sagt, worauf du achten musst, dann zerstörst du deinen Körper oder kratzt eben ganz schnell ab.

prisma: Sie sprechen von Erwachsenen, wie steht es um Jugendliche?

Mario Apfelbaum: Es ist erschreckend zu sehen, dass es keine Hemmschwelle gibt, das Zeug auch an junge Leute heranzutragen. Das kriegen die Eltern zu Hause nicht mit, das kriegt keiner mit. Das sind meine persönlichen Erfahrungen. Ich lernte Leute kennen, die mit einem großen Bewusstsein auf Stoff sind. Die erklären deutlich und plausibel, dass das für Jugendliche nichts ist. Das war für mich mit einem gewissen Verantwortungsgefühl verbunden. Ich würde es nicht machen, auch wenn ich gemerkt habe, dass man relativ schnell in so eine Situation kommt und Bock hat, auch etwas zu nehmen. Aber da ist dann doch die Angst groß, und vielleicht auch die Verantwortung für meinen eigenen Körper.

prisma: Gibt es denn Tipps für Jugendliche, wie sie mit dieser Thematik umgehen sollen?

Mario Apfelbaum: Ich glaube, das Wichtigste sind die richtigen Vorbilder. Und die gibt es da draußen, Paul Unterleitner ist einer davon. Wenn man sich an solchen Leuten orientiert, dann kann man nichts falsch machen. Aber da draußen gibt es eben auch ganz viele andere, vor allem die bekannten Bodybuilder wie Mr. Olympia. Die sind krass in ihrer Dimension und deswegen auch faszinierend, aber man sollte nicht versuchen, sich auf deren Spur zu begeben.

prisma: Kann der Schein also trügen?

Mario Apfelbaum: Ich glaube, dass es da keinen Schein gibt. In dieser Gewichtsklasse herrscht vollkommene Offenheit gegenüber Stoff. Die finden das geil. Genau darin liegt die Problematik. Das ist der falsche Ansatz. Das ist die alte Schule. Davon sollte man sich ganz klar distanzieren. Man muss sich an Leute wie Paul Unterleitner halten. Die gehen den richtigen Weg.