"VOX Inside – Muskeln um jeden Preis": Geht's auch ohne Anabolika?

Ins Fitnessstudio zu gehen, das ist bei den Männern mittlerweile beliebter, als zu kicken oder Tennis zu spielen. Jeder dritte Mann in Deutschland schwitzt beim Training an Geräten. Ganze 13 Prozent der Männer, die regelmäßig Gewichte in Fitnessstudios stemmen, helfen jedoch nach: Was umgangssprachlich "stoffen" genannt wird, ist gesundheitsschädlich, oft auch kriminell und beschreibt die Einnahme von Dopingmitteln, um den Aufbau von körpereigenem Gewebe zu fördern. Das Ziel ist schnelleres Muskelwachstum und ein definierter Körper. Die Frage ist: Ist es auch möglich, sich den Wunschkörper ohne Dopingmittel wie Nandrolon, Metandienon oder Stanozolol in einer kurzen Zeit zu erarbeiten? Ein Selbstversuch des "VOX-Inside"-Reporters Mario Apfelbaum soll es zeigen. Sein ambitioniertes Vorhaben: von 83 Kilogramm auf muskulöse 90 Kilogramm aufzustocken.