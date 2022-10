"Bauer sucht Frau"-Kandidatinnen bekommen Abfuhr: "Fühle mich veräppelt"

In der zweiten Folge ging es bei "Bauer sucht Frau" ( auch bei RTL+ ) mit dem Scheunenfest weiter. Während die einen Landwirte bereits im Liebesglück schwelgten, gab es für andere bittere Enttäuschungen. Besonders die Entscheidung von Theo aus NRW löste großes Unverständnis aus.

Für Michael K. war es keine schwere Entscheidung, ob er Jan-Hendrik oder Aron mit auf sein Hof nimmt. Bereits bei den ersten Gesprächen ließ Jan-Hendrik das Herz des Fleckviehzüchters höher schlagen. "Bei mir fliegen die Funken, ich bin mehr als geflasht", war Michael K. von Anfang an begeistert. Auf dem Scheunenfest wurde geflirtet, gelacht und getanzt, inklusive eines Spagats, den der 28-Jährige auf der Tanzfläche hinlegte.

Martin war sich nicht so sicher, welche seiner zwei Auserwählten er zu sich einladen sollte. Beide wollte der Biobauer aber nicht mitnehmen. "Das ist mir einfach zu stressig, erklärte der 56-Jährige. Bei einer Kandidatin gefiel Martin das Charakterliche besser, bei der anderen das Aussehen, wie er erklärte. Auf dem Scheunenfest fiel dann die Entscheidung: Carola zieht für eine Woche auf Martins Hof mit dem malerischen Alpenpanorama ein.

"Das wird nicht funktionieren"

Christine, Mandy und Janine Christine hatten sich alle gut vorstellen können, mit Michael N. mehr und intensivere Zeit zu verbringen. Doch der 57-Jährige verabschiedete sich von Janine Christine und fuhr mit den anderen Damen auf seinen Hof in Niedersachsen. Vom Bahnhof holte Michael seine Auserwählten mit einem Oldtimer-Traktor ab, der bei den Frauen schon mal gut ankam. Beim Rundgang auf dem Hof des Rinderhalters waren Mandy und Christine doch sehr verwundert über ihren Schlafplatz, den Michael N. ihnen anbot. Zwei Gartenstühle in einem engen Raum sahen nicht sehr verlockend aus. "Das ist keine Option", stellten die Beiden klar und vermuteten bereits, dass diese Schlafgelegenheit von Michael nicht ganz ernst gemeint war. "Ich hatte das als Joke dahingestellt und wollte sie testen", verriet der Bauer, der mit dem Ergebnis sehr zufrieden war, denn beide Kandidatinnen nahmen es mit Humor. Statt der Gartenstühle durften Mandy und Christine in zwei Wohnwagen übernachten, die Michael für sie auf seinem Hof bereitgestellt hatte.