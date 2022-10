Neue "Terra X"-Reihe: Kontinente als Wiegen der Kultur

Natur und Kultur: Wie beeinflussen sich beide Phänomene gegenseitig? "Terra X" ist den Ursprüngen dieser spannenden Verknüpfung auf den Grund gegangen und stellt in sechs eindrucksvollen Folgen vor, warum sich bestimmte Dinge an bestimmten Orten entwickeln und nicht an anderen; warum Kontinente Kulturen sogar prägen müssen; warum sich Menschen, die im Flachland leben, sich anders verhalten als Bergvölker; warum Siedler, die sich in der Nähe von Ozeanen und anderen Gewässern niederließen, kulturell anders geprägt wurden als Gruppen, die durch Wüsten und Steppen wanderten.