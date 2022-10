Jürgen Klopp macht sich über Sky-Experte Didi Hamann lustig

Zehn Punkte nacht acht Spielen – aktuell steht der FC Liverpool in der Premier League nur auf Platz zehn. Zuletzt setzte es eine 2:3-Niederlage beim Spitzenreiter FC Arsenal. Kein Wunder also, dass der sonst so erfolgsverwöhnte Coach Jürgen Klopp dieser Tage ein bisschen dünnhäutig ist. In der Pressekonferenz vor dem Champions League-Spiel bei den Glasgow Rangers (Mittwoch, 12. Oktober, 21 Uhr bei DAZN) teilte "Kloppo" mit beißendem Spott gegen Sky-Experte Didi Hamann aus.