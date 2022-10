"The Taste" Mit Gast-Juror The Duc Ngo: Alex Kumptner zittert vor "Endgegner"

Für Frank Rosin hat er das "schwerste Thema, das es je gab" mitgebracht, für Alex Kumptner ist der Gast-Juror der "Endgegner": The Duc Ngo löst bei den Coaches von "The Taste" nicht gerade Begeisterung aus.

Der Berliner Koch stellt die Teams vor die Aufgabe Fusionsküche. "Ich bin eigentlich Mr. Fusion", sagt er in Hinblick auf seinen asiatischen und europäischen Background. Den Coaches fällt es schwer, die Contenance zu wahren. "Leute, das kann so richtig in die Hose gehen für alle. Ich weiß nicht, ob das in Sendung vier schon angebracht ist", klagt Alexander Herrmann. "Ich finde, das ist das schwerste Thema, das es bei 'The Taste' je gab", meint Frank Rosin.

Die Kandidaten müssen im Teamkochen Vietnam und Frankreich, Japan und Südamerika, Texas und Mexiko oder Skandinavien und Japan kulinarisch auf dem Löffel verbinden. Die vierte Folge der zehnten "The Taste"-Staffel läuft am Mittwoch, 12. Oktober, um 20.15 Uhr bei SAT.1 und Joyn.

Wer ist der Gast-Juror The Duc Ngo? Der Koch wurde 1974 in Hanoi im Vietnam geboren. Er hat sowohl vietnamesische als auch chinesische Wurzeln. Als The Duc Ngo fünf Jahre alt war, flüchtete seine Familie über Hongkong nach Deutschland. Zuvor hatte The Duc Ngo seinen Vater bei einem Unfall verloren. Heute lebt der Koch und Gastronom in Berlin und betreibt insgesamt 18 Restaurants. Er steht für die asiatische, besonders für die japanische Küche. Duc studierte Japanologie und arbeitete u.a. in Moskau als Sushi-Koch.

The Duc Ngo hat diverse TV-Auftritte absolviert. Er war schon bei "Kitchen Impossible" und "Rosins Restaurant" zu sehen. Und auch bei "The Taste" war er schon als Gast-Juror dabei. Vor allem Alex Kumptner hat daran noch schmerzhafte Erinnerungen, denn The Duc Ngo schickte in der vergangenen Staffel gleich zwei seiner Kandidaten nach Hause. "Duc ist mein Endgegner, der hat mir letztes Jahr 50 Prozent von meinem Team abmoniert in einer Sendung", rekapituliert der Österreicher. "Ich habe von dem Typen geträumt, ich will das nicht nochmal." Ob es diesmal für seine Talente besser läuft?

Dass es zwischen Gast-Juroren und Coaches schon mal mächtig kriseln kann, hat zuletzt übrigens auch Tim Raue im prisma-Podcast "Hallo!" verraten. Auch ein Grund, warum er das Angebot, Gast-Juror zu werden, stets abgelehnt hat.