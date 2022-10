Thunberg-Interview bei Maischberger sorgt schon vor Ausstrahlung für Wirbel

Nun steht Thunberg vor ihrem Schulabschluss. "Schulstreik für das Klima geht dann nicht mehr", sagt sie. "Das fühlt sich komisch an." Stattdessen wolle sie Sozialwissenschaften studieren. Eine Karriere in der Politik könne sich die 19-Jährige allerdings nicht vorstellen.

Außerdem begrüßt Sandra Maischberger den stellvertretenden FDP-Vorsitzenden Wolfgang Kubicki im Studio, der sich für das schlechte Abschneiden seiner Partei bei den Landtagswahlen in Niedersachsen verantworten müssen wird. Dort haben die Liberalen den Einzug in den Landtag verpasst. Kubicki wird sich der Frage stellen, ob und in welcher Form die Regierungsbeteiligung der FDP in dieser Niederlage eine Rolle spielte.