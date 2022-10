"Nord bei Nordwest": Nachwuchs bei Marleen Lohse

"Glass Onion: A Knives Out Mystery"

Der letzte Auftritt von "Mord ist ihr Hobby"-Star Angela Lansbury

Mit der Serie "Mord ist ihr Hobby" wurde Angela Lansbury berühmt. Am 11. Oktober verstarb die Schauspielerin mit 96 Jahren. Ihren letzten Film "Glass Onion: A Knives Out Mystery" drehte die gebürtige Britin an der Seite von Daniel Craig. Demnächst soll Angela Lansburys letzter Auftritt in dem Netflix-Film zu sehen sein.

MEHR